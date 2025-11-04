Pafos FC-Villarreal Champions League 05-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Valenciani corsari a Kolossi?
Lo splendido avvio di stagione del Villarreal in Liga ha portato la squadra di Marcelino al terzo posto: i valenciani non stanno però riuscendo a replicare lo stesso elevatissimo rendimento in Europa, anche per il calendario piuttosto complesso che hanno affrontato. Per ora un solo punto per il Submarino Amarillo nelle tre gare disputate ma alla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Risultati terza giornata di UEFA Champions League: 1) Barcellona-Olympiacos 6-1 2) Kairat Almaty-Pafos 0-0 3) Newcastle-Benfica 3-0 4) Psv Eindhoven-Napoli 6-2 5) Bayer Leverkusen-Psg 2-7 6) Union Saint Galloise-Inter 0-4 7) Copenaghen-Borussia Dor - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Pafos-Villarreal: i numeri ci dicono GOL - Villarreal è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it
La Champions de los mortales empieza ahora para el Villarreal - Tras medirse a los cocos Manchester City, Juventus y Tottenham, el Submarino iniciará el miércoles ante el Pafos su torneo ante equipos ganables: Ajax y Copenhague en casa, y Dortmund y Leverkusen fue ... Secondo elperiodicomediterraneo.com
Informe del rival del Villarreal en Champions: El Pafos, una 'cenicienta' muy rebelde - Modesto equipo que está debutando en la máxima competición continental tras ganar la Copa y la Liga de Chipre en las dos últimas temporadas, sus dos únicos títulos. Segnala elperiodicomediterraneo.com