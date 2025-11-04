Paesi Bassi | il ritorno del centro nella lunga crisi europea

La vittoria del centrista Rob Jetten, confermata dopo un lungo spoglio, non è solo un risultato elettorale ma il segnale di una democrazia olandese in cerca di equilibrio. In un Paese frammentato da anni di populismi e di governi instabili, battere di misura Geert Wilders, il “Trump olandese”, significa tentare di ricostruire il centro politico in un’Europa dove i moderati arretrano. Una vittoria contro la rabbia populista. Il voto del 29 ottobre ha mostrato un Paese spaccato tra due visioni del mondo. Wilders, leader del Partito per la Libertà, ha puntato sulla paura dell’immigrazione e sull’ostilità verso Bruxelles. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Paesi Bassi: il ritorno del centro nella lunga crisi europea

