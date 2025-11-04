Padre abusava del figlio di 8 anni filmava le violenze e diffondeva i video in chat | 14 anni di carcere

La terribile storia di abusi in un paese dell’Alta Gallura dove il piccolo sarebbe stato costretto a sottostare alle violenze del padre per lungo tempo e fino alla primavera del 2024 quando il minore ha trovato la forza di raccontare tutto alla madre che infine ha denunciato l’ex compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

