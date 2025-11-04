Padova Urbs Organi un concerto fuori programma alla riscoperta di Giuseppe Agus

Nell'ambito della rassegna di concerti organizzati da Padova Urbs Organi, venerdì 7 novembre 2025 alle ore 21 nella chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola 176 a Padova, l’affezionato pubblico padovano potrà assistere ad un concerto straordinario, eseguito dal Quartetto Vanvitelli, occasione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

