Padova boom di risparmi | 4,2 miliardi nei libretti postali

Il risparmio a Padova non conosce crisi, né mode. Tra Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali, i cittadini della provincia hanno messo da parte oltre 4,2 miliardi di euro. Numeri che raccontano un rapporto antico e ancora solidissimo con Poste Italiane, dove la fiducia continua a valere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it