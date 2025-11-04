Padova boom di risparmi | 4,2 miliardi nei libretti postali

Padovaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il risparmio a Padova non conosce crisi, né mode. Tra Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali, i cittadini della provincia hanno messo da parte oltre 4,2 miliardi di euro. Numeri che raccontano un rapporto antico e ancora solidissimo con Poste Italiane, dove la fiducia continua a valere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Padova Boom Risparmi 42