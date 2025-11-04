di Marco Baridon Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 in Youth League contro lo Sporting Lisbona. (inviato a Vinovo) – Un amareggiato Simone Padoin ha commentato così il pareggio della sua Juve Primavera in Youth League contro lo Sporting. PRESTAZIONE E RAMMARICO – « È dura spiegare, la volontà della squadra era quella di non prendere gol, anche se nel secondo tempo avevamo rischiato qualcosa con Radu che era stato strepitoso, ma c’erano pochi indizi che mi facevano pensare al pari. Anche dopo il gol al 85? pensavo avessimo tenuto e invece abbiamo preso un uno-due tremendo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Padoin dopo Juve Sporting Primavera: «Dispiace aver buttato due punti nel finale. Spalletti è vicino a tutto l'ambiente» – VIDEO