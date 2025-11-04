Paderno vola dal ponte della ferrovia | treni in ritardo donna in fin di vita

Ha fatto un volo di oltre 6 metri prima di finire tra la ferrovia Milano-Asso e una proprietà privata accanto alla clinica San Carlo. Treni in ritardo di oltre 35 minuti a Paderno Dugnano. Lei è in gravissime condizioni. E’ successo tutto in una manciata di minuti. Secondo una prima ricostruzione, la donna era al . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Paderno, vola dal ponte della ferrovia: treni in ritardo, donna in fin di vita

