paddington il vero re di londra finalmente il musical

A Londra, ognuno è diverso, e questo significa che chiunque può adattarsi. La prima volta che ho visto Paddington e sentito questa frase ho avuto il desiderio di trasferirmi a Londra, perché Paddington ha mostrato un lato di Londra vero, che esiste, il lato dell’accoglienza. Questa celebre frase di Paddington, che ha conquistato il cuore di generazioni di lettori e spettatori, è il filo conduttore di un’opera che unisce magia, emozione e una profonda lezione di apertura. Ieri c’è stata la prima di Paddington, e io avrei voluto essere lì. Finalmente arriva il il musical, che attualmente è in scena a Londra, e che è molto più di un semplice spettacolo per bambini. 🔗 Leggi su 361magazine.com

