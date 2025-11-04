Ovini morti sull’autocarro Denunciato settantenne

Sette pecore e una capra, dei quali quattro già morti e quattro ancora vivi, ma visibilmente stremati. È la terribile scena che si sono trovati davanti, nella giornata del 17 ottobre, gli agenti della Polstrada di Lodi, tra Lodi e Sant’Angelo Lodigiano. La pattuglia ha infatti fermato, per un normale controllo, un autocarro che procedeva in modo regolare. Alla guida c’era un 70enne, originario del Ghana e residente a Roccafranca (Brescia). Si tratta di un soggetto noto alle forze dell’ordine per reati riguardanti gli animali. E che questa volta, come riscontrato dagli inquirenti, circolava con animali legati, senz’aria e in parte morti sull’autocarro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ovini morti sull’autocarro. Denunciato settantenne

