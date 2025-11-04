Ottolini Juve verso la fumata bianca | l’ex dirigente del Genoa si avvicina sempre di più alla Vecchia Signora! Tutti gli aggiornamenti

di Luca Fioretti Ottolini Juve, l’ex DS del Genoa è sempre più vicino. Schira svela il retroscena: Giorgio Chiellini lo stima da anni e ha spinto per il suo arrivo. La caccia è finita, il cerchio si stringe. La  Juventus  è a un passo dal completare il suo nuovo organigramma dirigenziale. Dopo l’arrivo di  Luciano Spalletti  in panchina, la priorità di  Damien Comolli  è chiudere per il Direttore Sportivo. E il nome in pole position, come confermato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, è sempre quello di Marco Ottolini. L’esonero dal Genoa lo ha liberato, e ora un retroscena fondamentale spinge per la fumata bianca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

