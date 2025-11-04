‘Otto tavoli per otto temi’ Sgambato | C’è voglia di esserci con le proprie idee e il proprio sentire E’ questo il senso della vera politica

Tempo di lettura: 2 minuti “C’è voglia di contribuire, di condividere esperienze, di esserci con le proprie idee e con il proprio sentire. È questo il senso della vera politica”. Lo dichiara Camilla Sgambato, capolista del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali, a margine dell’iniziativa “Otto tavoli per otto temi in Campania”, svoltasi lunedì sera al Ristorante Amico Bio di Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dell’Anfiteatro Campano. L’incontro è nato con l’obiettivo di trasformare la campagna elettorale in un laboratorio di idee e di confronto aperto, coinvolgendo cittadini, amministratori locali, professionisti, associazioni e giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Otto tavoli per otto temi’, Sgambato: “C’è voglia di esserci con le proprie idee e il proprio sentire. E’ questo il senso della vera politica”

Scopri altri approfondimenti

https://tinyurl.com/6w97k3zx -> Regionali. Forum elettorale a Santa Maria Capua Vetere: Sgambato propone otto tavoli tematici - facebook.com Vai su Facebook

"Tavoli da otto o da sei? Vogliono distruggerci" - Gaetano Callà: "Basta giocare con i numeri sulla pelle di una categoria" Otto, no sei. Scrive ilrestodelcarlino.it

Otto tavoli programmatici per ‘disegnare‘ dieci anni - Questo, in sintesi, il senso della presentazione del programma del candidato del centrosinistra Francesco ... Come scrive lanazione.it

Raspini, otto tavoli per scrivere il programma - Chiara Martini sarà la coordinatrice "Un programma partecipato e che rispecchi il sentire e la visione del ... Si legge su lanazione.it