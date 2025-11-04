Ottaviolo al Teatro Esperia
il 9 novembre 2025. Storie di miniera dell’ottavo nano di Biancaneve, che nessuno ha mai conosciuto. Compagnia teatrale Atelier Teatrale CarroNavalis regia e ideazione Enrico Vanzella con Enrico Vanzella violinista Gege Viezzer.Spettacolo d’attore, ombre cinesi e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Al Teatro alla Scala di Milano, in occasione di “Futura. Nuovi sguardi per la cultura”, un evento di respiro internazionale dedicato al futuro della cultura e del dialogo tra istituzioni e protagonisti del settore. - facebook.com Vai su Facebook
“Una fetta di teatro” con lo spettacolo “Balocchi in fuga” al teatro Esperia - Al Teatro Esperia domenica 19 marzo alle 16 la compagnia Febo Teatro presenta lo spettacolo “Balocchi in fuga”, dedicato ai bambini dai 4 anni in su, per la regia di Matteo Fresch. Secondo padovaoggi.it
Teatro Esperia di Chiesanuova. Debutta La figlia di Robin Hood - Debutta, in prima nazionale a Padova, domenica 6 marzo alle ore 16, all’Esperia di Chiesanuova, il nuovo spettacolo del gruppo Gli Alcuni La figlia di Robin Hood, all’interno della rassegna itinerante ... Si legge su difesapopolo.it
“Una fetta di teatro” con lo spettacolo “Dora la pesciolina d’oro” al teatro Esperia - Domenica 26 marzo alle 16 il Teatro Esperia ospita il Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni con Polpetta e Frollino, che portano in scena il nuovissimo allestimento “Dora la pesciolina d’oro”, ... Da padovaoggi.it