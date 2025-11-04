Ostriche e Ferrari gratis | la truffa da 50mila € scoperta in Abruzzo

Chieti - Un giovane 31enne della provincia di Pescara accusato di truffa avrebbe ottenuto beni e servizi di lusso attraverso bonifici falsificati: undici casi al vaglio della giustizia. Un uomo di 31 anni, originario della provincia di Pescara, è stato rinviato a giudizio dal tribunale locale con l’accusa di aver orchestrato una serie di truffe per un importo complessivo stimato attorno ai 50.000 euro. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Ortona hanno messo in luce un sistema assimilabile a un vero e proprio “modus operandi”: il sospetto utilizzava bonifici bancari falsi per convincere fornitori, imprenditori e società a consegnare beni e prestazioni senza ricevere alcun pagamento reale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

