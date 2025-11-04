Ostia Conforzi FdI | Tancredi Chiaraluce e via dell’Appagliatore tra pericoli e incuria

Ostia, 4 novembre 2025 – “La situazione viaria tra via Tancredi Chiaraluce e via dell’Appagliatore è ormai diventata insostenibile: ogni giorno si rischiano incidenti, e l’assenza di controlli o correttivi alla nuova viabilità ha trasformato il quadrante in un pericolo costante per automobilisti, residenti e pedoni”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio Roma X, che ha inviato una lettera formale all’Assessorato ai Lavori Pubblici per chiedere interventi urgenti sulla sicurezza del quartiere. “Con la nuova organizzazione del traffico — spiega Conforzi — via dell’Appagliatore ha visto un incremento notevole della velocità dei veicoli e delle infrazioni, mentre i passi carrabili delle palazzine sono diventati trappole: uscire dai cortili è un rischio concreto per la scarsa visibilità e le auto posteggiate in prossimità degli ingressi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it