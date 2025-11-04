Tempo di lettura: 2 minuti Dalla diffusione delle prime notizie sull’inchiesta riguardante presunti abusi, minacce e favoritismi nel corso di laurea in Ostetricia dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, sui social si è scatenata un’ondata di reazioni. Numerose studentesse ed ex allieve hanno espresso sdegno e solidarietà nei confronti di chi avrebbe denunciato comportamenti ritenuti vessatori, definendo “inaccettabile” il clima descritto nelle segnalazioni inviate alle Procure di Salerno e Napoli. Il documento, giunto anche ai vertici dell’Azienda “Ruggi” e dell’Università di Salerno, denuncia presunti abusi di potere, atteggiamenti persecutori e richieste di favori o regali in cambio di agevolazioni accademiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ostetricia, bufera all'ospedale di Salerno: studentesse in rivolta