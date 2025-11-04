Ospedale di Bergamo primo via libera per la torre 8
LA NOVITÀ. Sì all’aggiornamento dello studio di fattibilità. Dalla Regione già stanziati 52,5 milioni sui 100 che serviranno. La struttura sarà costruita nella zona ovest e accoglierà le attività dell’oncoematologia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo 5 anni torna in Fiera di Bergamo la Sanità Alpina. Un’ottima occasione per visitare l’ospedale da campo Ana. Fino al 2 novembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di Bergamo, primo via libera per la torre 8 - Palazzo Lombardia ha riconfermato l’orizzonte complessivo per l’ampliamento del «Papa Giovanni»: 100 milioni di euro ... Scrive ecodibergamo.it