Ospedale di Acireale aperti tre nuovi nuovi ambulatori pediatrici specializzati

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Acireale, diretto da Concetta Nicotra, amplia la propria offerta sanitaria con l’apertura di tre nuovi ambulatori specialistici dedicati all’assistenza in età pediatrica. Gli ambulatori attivati sono quelli di allergologia pediatrica, ecografia cerebrale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ospedale acireale aperti treNuovi ambulatori pediatrici all’Ospedale di Acireale - L’Asp di Catania avvia tre nuovi servizi specialistici dedicati: allergologia pediatrica, ecografia cerebrale neonatale e vaccinazioni protette per pazienti fragili. Segnala insanitas.it

ospedale acireale aperti treTre nuovi ambulatori pediatrici all'ospedale di Acireale - Il reparto di Pediatria dell'ospedale di Acireale, diretto da Concetta Nicotra, amplia la propria offerta sanitaria con l'apertura di tre nuovi ambulatori specialistici dedicati all'assistenza in età ... Secondo ansa.it

Va in ospedale tre volte ma nessuno capisce che è West Nile: 62enne ricoverato allo Spallanzani - Due accessi in pronto soccorso e un ricovero in ospedale (con diagnosi errata) prima che gli facessero un test per la West Nile, la ‘febbre del Nilo’: ora Nello è ricoverato allo Spallanzani. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Acireale Aperti Tre