Ospedale di Acireale aperti tre nuovi nuovi ambulatori pediatrici specializzati

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Acireale, diretto da Concetta Nicotra, amplia la propria offerta sanitaria con l’apertura di tre nuovi ambulatori specialistici dedicati all’assistenza in età pediatrica. Gli ambulatori attivati sono quelli di allergologia pediatrica, ecografia cerebrale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ospedale acireale aperti treNuovi ambulatori pediatrici all’Ospedale di Acireale - L’Asp di Catania avvia tre nuovi servizi specialistici dedicati: allergologia pediatrica, ecografia cerebrale neonatale e vaccinazioni protette per pazienti fragili. Come scrive insanitas.it

ospedale acireale aperti treTre nuovi ambulatori pediatrici all'ospedale di Acireale - Il reparto di Pediatria dell'ospedale di Acireale, diretto da Concetta Nicotra, amplia la propria offerta sanitaria con l'apertura di tre nuovi ambulatori specialistici dedicati all'assistenza in età ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Acireale Aperti Tre