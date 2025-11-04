Ospedale di Acireale aperti tre nuovi nuovi ambulatori pediatrici specializzati
Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Acireale, diretto da Concetta Nicotra, amplia la propria offerta sanitaria con l’apertura di tre nuovi ambulatori specialistici dedicati all’assistenza in età pediatrica. Gli ambulatori attivati sono quelli di allergologia pediatrica, ecografia cerebrale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
