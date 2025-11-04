Oscar Farinetti l’intuizione che ha portato l’Italia nel mondo | Chi fa l' Italia con Hoara Borselli

Quando si parla di chi costruisce l’Italia, nelle sue imprese, nelle sue eccellenze, nel suo prestigio internazionale, un nome non poteva mancare. Con Hoara Borselli ne parliamo con Oscar Farinetti, imprenditore, innovatore, narratore del nostro Paese attraverso il gusto, la qualità, l’identità del “fare italiano”. Dalla sua esperienza alla guida di Unieuro fino alla fondazione di Eataly, Farinetti racconta l’episodio che ha acceso la scintilla: «Da Torino al Giappone, dal locale al globale», il salto culturale e strategico che ha trasformato un’intuizione in un fenomeno internazionale. L’analisi iniziale, la distribuzione mancante nel mondo dell’eccellenza agroalimentare italiana, la scelta di aggregare 9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oscar Farinetti, l’intuizione che ha portato l’Italia nel mondo | Chi fa l'Italia con Hoara Borselli

