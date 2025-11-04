Oscar Di Maio al Totò con È asciuto pazzo ’o parrucchiano
Nel segno della grande dinastia teatrale dei Di Maio, un frammento della comicità napoletana torna a brillare sulle tavole del Teatro Totò. Dal 7 al 16 novembre 2025, nello storico palcoscenico di via Cavara a Foria, guidato in modo appassionato da Gaetano Liguori, si riaccendono le luci su “È. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dal 7 novembre al Teatro Totò OSCAR DI MAIO in È asciuto pazzo ‘o parrucchiano Tra miracoli, superstizioni e risate contagiose, Oscar Di Maio porta in scena una storia irresistibile ambientata in un paesino dove fede e follia si confondono. Don Sandro, il pa - facebook.com Vai su Facebook
Oscar Di Maio, inaugura la stagione del Totò con “Arezzo 29 in 3 minuti” - NAPOLI – Sarà il popolare beniamino del pubblico napoletano Oscar Di Maio, giovedì 24 ottobre alle 21, ad inaugurare la nuova stagione artistica del Teatro Totò con l’esilarante spettacolo “Arezzo 29 ... Scrive napolivillage.com