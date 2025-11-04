Oscar Di Maio al Teatro Totò con È asciuto pazzo ’o parrucchiano dal 7 al 16 novembre

Al Teatro Totò dal 7 al 16 novembre 2025 in scena lo spettacolo “È asciuto pazzo ’o parrucchiano”, del poeta di Compagnia Gaetano Di Maio insieme alla figlia Olimpia. Nel segno della grande dinastia teatrale dei Di Maio, un frammento della comicità napoletana torna a brillare sulle tavole del Teatro Totò. Dal 7 al 16 . 🔗 Leggi su 2anews.it

