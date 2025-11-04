OSA Community porta al Superstudio Maxi di Milano oltre 2mila protagonisti dell' economia; l' edizione ' 25 curata con Mirco Gasparotto da Mattia Malgara

Dopo il successo delle precedenti edizioni, OSA360, giunta alla sua sesta edizione, torna il 7 e 8 novembre con la convention nazionale di OSA Community, la più grande rete di imprenditori italiani fondata da Mirco Gasparotto, Presidente del Gruppo Arroweld Italia Dopo il successo delle prece. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

