' Orsola e il pesciolino d' oro' spettacolo per bambini al Teatro Nuovo

Pisatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Nuovo di Pisa continua la stagione di teatro per Bambini e Bambine con lo spettacoloOrsola e il pesciolino d'oro”, spettacolo finalista Scenario Infanzia 2020 e menzione speciale Premio Nazionale Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati” 2024, che sarà in scena domenica 9 novembre alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Karate: Orsola D'Onofrio vince l'oro a Padova - Dopo la conquista del titolo italiano nella classe U21 ad Ostia, Ha conquistato la medaglia d'oro al palazzetto Kioene Arena di Padova ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Orsola Pesciolino D Oro