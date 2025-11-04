' Orsola e il pesciolino d' oro' spettacolo per bambini al Teatro Nuovo
Al Teatro Nuovo di Pisa continua la stagione di teatro per Bambini e Bambine con lo spettacolo “Orsola e il pesciolino d'oro”, spettacolo finalista Scenario Infanzia 2020 e menzione speciale Premio Nazionale Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati” 2024, che sarà in scena domenica 9 novembre alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
