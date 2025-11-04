Ormai è tutto sessismo | il direttore del Brindisi fatto passare per Barbablù per una battuta video La figlia risponde a Repubblica

Secoloditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è passata inosservata la battuta del direttore sportivo del Brindisi Calcio, Emanuele Righi, pronunciata durante una conferenza stampa. È finito vittima del politicamente corretto, con tanto di accusa di sessismo rivolta da Repubblica, per la frase rivolta a  Caterina Cerino, responsabile della comunicazione del club, che gli ha aggiustato il microfono a clip accanto alla maglietta. Appena la giornalista si è allontanata Righi ha detto rivolgendosi alla platea della conferenza stampa: « L’ultima che ha fatto così. quattro figli». Parole seguite dalla risata del dirigente e di alcuni presenti in sala stampa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

