Non è passata inosservata la battuta del direttore sportivo del Brindisi Calcio, Emanuele Righi, pronunciata durante una conferenza stampa. È finito vittima del politicamente corretto, con tanto di accusa di sessismo rivolta da Repubblica, per la frase rivolta a Caterina Cerino, responsabile della comunicazione del club, che gli ha aggiustato il microfono a clip accanto alla maglietta. Appena la giornalista si è allontanata Righi ha detto rivolgendosi alla platea della conferenza stampa: « L’ultima che ha fatto così. quattro figli». Parole seguite dalla risata del dirigente e di alcuni presenti in sala stampa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ormai è tutto “sessismo”: il direttore del Brindisi fatto passare per Barbablù per una battuta (video). La figlia risponde a Repubblica