orko ingordo canzoni scongelate nuovo album per la giallo

Quinto disco per l’eclettica e multiforme Roberta Giallo, cantautrice senigalliese ex pupilla di Lucio Dalla. E’ " Orko ingordo - Canzoni scongelate ", titolo ‘particolare’, così come è la genesi dell’album stesso. Registrato venti anni fa, è stato rimasterizzato solo nell’anno in corso. L’artista lo definisce "una riemersione archeologica, una fiaba incarnata". Il disco offre un documento autentico e potente delle canzoni scritte e interpretate da una Roberta Giallo agli esordi. Come ricorda l’artista, "ho scritto e registrato queste canzoni quando avevo tra i 19 e i 20 anni, e anche il disco che esce ora fu prodotto al tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

