Origano calabro | il piccolo grande segreto del Mediterraneo che fa bene anche agli sportivi
Tra le erbe che raccontano il profumo del mare, l’Origanum heracleoticum occupa un posto speciale. Scopriamo perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'origano selvatico della Calabria, il più ricercato tra 50 tipologie esistenti. In Calabria l'origano selvatico (Origanum Vulgare) è il più diffuso. Ha un profumo ed un aroma molto intensi e cresce spontaneamente lungo la costa, in zone di mare ed in luoghi aridi e - facebook.com Vai su Facebook
Tra le erbe che raccontano il profumo del mare, l’Origanum heracleoticum occupa un posto speciale. Scopriamo perché - Con l'aiuto della nutrizionista andiamo alla scoperta dell'origano calabro, una spezia tipica della Calabria dalle mille proprietà e che fa bene a chi fa sport. Segnala gazzetta.it