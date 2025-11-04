Ore decisive per il futuro di Pioli alla Fiorentina | un poker di nomi per sostituirlo
FIRENZE – Ore di alta tensione in casa Fiorentina dopo la sconfitta al Franchi contro il Lecce, la sesta in campionato, che potrebbe segnare la fine dell’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina viola. Il tecnico emiliano, sempre più vicino all’addio, si trova in ritiro al Viola Park insieme alla squadra e alla dirigenza. Da domenica sera sono in corso continui confronti interni per valutare la situazione e definire i possibili scenari, anche dal punto di vista contrattuale: Pioli ha infatti un accordo in essere per altri tre anni, a circa tre milioni di euro a stagione, e la società sta ragionando sulla formula più adatta per un’eventuale separazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
