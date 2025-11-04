Ordonez Inter lui il nome forte per la difesa del futuro! Con Acerbi in bilico i nerazzurri sono pronti ad accelerare | la rivelazione di Moretto

di Giuseppe Colicchia Ordonez Inter, lui il nome forte per la difesa del futuro! Con Acerbi in bilico i nerazzurri sono pronti ad accelerare: le ultimissime di mercato. L’Inter è già al lavoro per programmare la difesa del futuro, consapevole della necessità di ringiovanire il reparto in vista delle prossime stagioni. In quest’ottica, la dirigenza nerazzurra sta monitorando diversi profili, specialmente considerando che il futuro del veterano Francesco Acerbi sembra lontano da Milano: le possibilità di un rinnovo per il difensore sono considerate “non molto alte”. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome forte sul taccuino del club meneghino è quello di Joel Ordóñez, talentuoso difensore centrale del Club Brugge. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ordonez Inter, lui il nome forte per la difesa del futuro! Con Acerbi in bilico i nerazzurri sono pronti ad accelerare: la rivelazione di Moretto

