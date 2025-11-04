Ora vola con i suoi angeli | è morta Diane Ladd l’attrice entrata nella storia per esser stata candidata all’Oscar insieme alla figlia Laura Dern
“È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più grande che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti ad averla. Ora vola con i suoi angeli”. Con queste parole l’attrice Laura Dern ha annunciato la scomparsa della madre, Diane Ladd, morta lunedì 3 novembre all’età di 89 anni nella sua casa di Ojai, in California, a causa di una fibrosi polmonare. Se ne va così uno dei volti più autentici e versatili del cinema americano, un’attrice capace di passare dal dramma surreale di David Lynch alla commedia sboccata, lasciando un’impronta indelebile in oltre sei decenni di carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
