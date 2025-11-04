Ora Trenord viaggia su Whatsapp
Un nuovo strumento per tutti i clienti, sempre a portata di mano, per rimanere aggiornati sullo stato del treno con tutte le informazioni in tempo reale: al via oggi “Il mio treno”, il servizio di infomobilità su WhatsApp di Trenord che mette a disposizione di pendolari, viaggiatori occasionali e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trenord ha organizzato un servizio bus a spola ogni dieci minuti che viaggia da Brescia e Verona Porta Nuova e da Verona Porta Nuova a Brescia Vai su Facebook
"#trenord" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Trenord viaggia su WhatsApp: nasce “Il mio treno”, il servizio di infomobilità in chat - Da oggi i passeggeri Trenord possono ricevere aggiornamenti sul proprio viaggio direttamente su WhatsApp grazie a “Il mio treno”, il nuovo servizio di infomobilità in tempo reale. Segnala telenord.it
Trenord viaggia su WhatsApp: arriva “Il mio treno”, nuovo servizio di infomobilità via chat - (FERPRESS) – Milano, 4 NOV – Un nuovo strumento per tutti i clienti, sempre a portata di mano, per rimanere aggiornati sullo stato del treno con tutte le informazioni in tempo reale: al via oggi “Il m ... Si legge su ferpress.it
Trenord lancia Il mio treno: come funziona il nuovo servizio WhatsApp - it/whatsapp, permette di consultare in temporale tutte le informazioni su orari, binari e aggiornamenti sulla circolazione ... Riporta ilgiorno.it