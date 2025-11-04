Ora di parcheggio gratis al Sacrario i commercianti | Diamo i ticket anche a chi non compra
Ticket gratuiti per un'ora di parcheggio al Sacrario. Nel corso della scorsa settimana sono stati consegnati i biglietti agli oltre cento negozi che hanno aderito all'iniziativa del Comune di Viterbo per portare gente nel centro storico. In totale i ticket stampati da Francigena, la società che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
