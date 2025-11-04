Opere edilizie abusive su suolo comunale Cassazione | no alla messa in prova della condannata sì alla demolizione
Ricorso inammissibile. Confermate le sentenze di condanna - del tribunale di Agrigento e della Corte d'Appello di Palermo - alla pena detentiva, la cui sospensione è subordinata alla demolizione di tutte le opere abusive e al ripristino dei luoghi. Rigettata anche l'istanza di messa alla prova. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
