Operaio precipita da un silos | nuova vittima sul lavoro
Un nuovo incidente sul lavoro ha scosso il territorio del Polesine. Un operaio è morto nel pomeriggio cadendo da un silos da un’altezza di circa dieci metri, all’interno di un’azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino, tra San Martino di Venezze e Mardimago, in provincia di Rovigo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Si tratta del secondo morto sul lavoro nel giro di pochi giorni nella stessa area. La settimana scorsa il 29enne Luca Domenicale aveva perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
