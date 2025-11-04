Operaio muore cadendo da 10 metri davanti al collega mentre stava eseguendo delle manutenzioni in un capannone
SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO) - Incidente mortale sul lavoro nella giornata di martedì 4 novembre a San Martino di Venezze: un operaio, impegnato in lavori di manutenzione in un. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
