Operaio estratto vivo dopo 11 ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma | il lungo applauso e come sta

Notizieaudaci.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crollo improvviso nel cuore di Roma e il salvataggio di Octay Stroici. Roma ha trattenuto il respiro per ore davanti alla Torre dei Conti, nel cuore dei Fori Imperiali, dove un operaio di 66 anni, Octay Stroici, originario della Romania, è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per oltre undici ore tra le macerie. Stava lavorando con altri colleghi al restauro dello storico monumento quando, intorno alle 11:30, una porzione della struttura è crollata improvvisamente. Poco dopo, alle 12:50, un secondo cedimento ha peggiorato la situazione, travolgendo il lavoratore che già si trovava in difficoltà e rendendo i soccorsi ancora più complessi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

operaio estratto vivo dopo 11 ore dal crollo della torre dei conti a roma il lungo applauso e come sta

© Notizieaudaci.it - Operaio estratto vivo dopo 11 ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma: il lungo applauso e come sta

Approfondisci con queste news

operaio estratto vivo dopoCrollo Torre dei Conti, estratto vivo l'operaio da sotto le macerie: le immagini del salvataggio - È stato estratto dalle macerie della Torre dei Conti, ed è vivo, Octay Stroici, l'operaio romeno di 66 anni che questa mattina è rimasto intrappolato dopo il ... Si legge su lapresse.it

operaio estratto vivo dopoCrollo Torre dei Conti a Roma, estratto vivo l'operaio tra le macerie: il salvataggio dopo 11 ore - Due crolli, a distanza di poco più di un'ora, che hanno mandato in frantumi una parte dell'antica Torre dei Conti al centro di Roma. Lo riporta leggo.it

Roma, estratto vivo (ma gravissimo) l'operaio del crollo della Torre dei Conti - È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l'operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio Estratto Vivo Dopo