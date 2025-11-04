Operaio estratto vivo dopo 11 ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma | il lungo applauso e come sta
Il crollo improvviso nel cuore di Roma e il salvataggio di Octay Stroici. Roma ha trattenuto il respiro per ore davanti alla Torre dei Conti, nel cuore dei Fori Imperiali, dove un operaio di 66 anni, Octay Stroici, originario della Romania, è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per oltre undici ore tra le macerie. Stava lavorando con altri colleghi al restauro dello storico monumento quando, intorno alle 11:30, una porzione della struttura è crollata improvvisamente. Poco dopo, alle 12:50, un secondo cedimento ha peggiorato la situazione, travolgendo il lavoratore che già si trovava in difficoltà e rendendo i soccorsi ancora più complessi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
