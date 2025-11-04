Operaio cade da un silos a Rovigo e muore fatale il volo nel vuoto di 10 metri | seconda vittima nel Polesine
Incidente sul lavoro in provincia di Rovigo, un giovane operaio è morto dopo essere caduto da un’altezza di circa dieci metri. Stava lavorando su un silos. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
