Operaio cade da 10 metri morto 47enne in provincia di Rovigo

(Adnkronos) – Un operaio di 47 anni è morto oggi pomeriggio a San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, cadendo da un’altezza di 10 metri. L’uomo stava facendo dei lavori di manutenzione nel capannone di una cooperativa per conto di una ditta esterna e la tragedia sarebbe avvenuta sotto gli occhi di un collega . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

