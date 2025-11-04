Operaio 47enne muore cadendo dal tetto del silos davanti al collega mentre fa manutenzione in un capannone
SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO) - Incidente mortale sul lavoro nella giornata di martedì 4 novembre a San Martino di Venezze: un operaio di 47 anni, impegnato in lavori di manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
