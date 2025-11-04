Operaio 47enne muore cadendo da 10 metri davanti al collega mentre esegue delle manutenzioni in un capannone
SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO) - Incidente mortale sul lavoro nella giornata di martedì 4 novembre a San Martino di Venezze: un operaio di 47 anni, impegnato in lavori di manutenzione.
Si tratta di un 47enne del Camerun
