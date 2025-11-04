Operai al nero al Camp Nou | lavorano 12 ore al giorno sette giorni la settimana da oltre un anno Barcellona in imbarazzo
Decine di lavoratori impegnati nei cantieri del Camp Nou a Barcellona hanno protestato oggi contro il loro licenziamento e la potenziale espulsione dal paese. “Lavorano dodici ore al giorno sette giorni la settimana da oltre un anno”. E’ la denuncia del sindacato Ccoo. Molti operai non hanno documenti regolari. L’azione è stata convocata proprio da Ccoo, che accusa le ditte Ekstreme Works e Limak di voler “rimandarli nel loro paese senza alcuna garanzia” nei confronti di 50 lavoratori in condizione amministrativa irregolare. “I lavoratori del Camp Nou si manifestano: non hanno documenti”, è stato il grido della protesta che ha attirato l’attenzione dei media spagnoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
