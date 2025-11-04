OpenAI sceglie Amazon | accordo da 38 miliardi per servizi Cloud
OpenAI e Amazon Web Services (AWS) hanno siglato una p artnership strategica pluriennale, che consentirà alla big dell’intelligenza artificiale di sfruttare l’infrastruttura cloud di Amazon, affrancandosi dal legame con Microsoft. L’accordo ha un valore di 38 miliardi di dollari ed ha fatto volare le azioni Amazon ieri a Wall Street. I termini dell’accordo. OpenAI ha firmato un accordo per l’acquisto di capacità da AWS per un valore di 38 miliardi di dollari. In base ai termini dell’accordo, la startup che fa capo a Sam Altman inizierà immediatamente ad usare i data center AWS esistenti, sfruttando le centinaia di migliaia di chip Nvidia già presenti, per poi espandere la capacità in USA fino a decine di milioni di CPU nell’arco dei prossimi sette anni, con la costruzione di una unità dedicata per OpeAI. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OpenAI sceglie Amazon: un’alleanza da 38 miliardi che ridisegna il mercato globale dell'Ai - X Vai su X
OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser intelligente che integra l’IA direttamente nella navigazione. Disponibile da oggi su macOS, Atlas trasforma il web in una conversazione e punta a sfidare Google Chrome sul terreno dell’intelligenza artificiale - facebook.com Vai su Facebook
OpenAI sceglie Amazon: accordo da 38 miliardi per servizi Cloud - L’accordo siglato ieri ha fatto volare le azioni della big dell’eCommerce che chiude in rialzo del 4% gli scambi a Wall Street ... Lo riporta quifinanza.it
OpenAI sceglie Amazon: siglato un accordo da 38 miliardi di dollari per fornire potenza di calcolo a ChatGPT - Amazon Web Services fornirà a OpenAI l’accesso a centinaia di migliaia di unità di elaborazione grafica (Gpu) Nvidia nell’ambito di un contratto della durata di sette anni ... Da milanofinanza.it
OpenAI si affida ad Amazon per un accordo da 38 miliardi di dollari sui servizi cloud - ha firmato un accordo di sette anni da 38 miliardi di dollari per acquistare servizi cloud dal colosso Amazon nel suo primo grande sforzo per alimentare le sue ... Secondo igizmo.it