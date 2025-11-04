OpenAI sceglie Amazon | accordo da 38 miliardi per servizi Cloud

OpenAI e Amazon Web Services (AWS) hanno siglato una p artnership strategica pluriennale, che consentirà alla big dell’intelligenza artificiale di sfruttare l’infrastruttura cloud di Amazon, affrancandosi dal legame con Microsoft. L’accordo ha un valore di 38 miliardi di dollari ed ha fatto volare le azioni Amazon ieri a Wall Street. I termini dell’accordo. OpenAI ha firmato un accordo per l’acquisto di capacità da AWS per un valore di 38 miliardi di dollari. In base ai termini dell’accordo, la startup che fa capo a Sam Altman inizierà immediatamente ad usare i data center AWS esistenti, sfruttando le centinaia di migliaia di chip Nvidia già presenti, per poi espandere la capacità in USA fino a decine di milioni di CPU nell’arco dei prossimi sette anni, con la costruzione di una unità dedicata per OpeAI. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

