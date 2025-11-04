OpenAI accordo da 38 miliardi di dollari con Amazon AWS per addestramento e inferenza dei modelli
L’accesso ai servizi AWS è immediato, ma l’espansione sarà programmata fino al 2026 con un’estensione delle risorse anche fino al 2027. OpenAI si allarga sempre più. 🔗 Leggi su Dday.it
