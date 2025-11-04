Open Var Rocchi | Giusti il giallo a Bisseck e il rigore tolto alla Fiorentina

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il designatore nella trasmissione di Dazn: "Non c'era il penalty su Yildiz in Juve-Udinese, il contatto non era tale da assegnarlo". Poi il richiamo per la scenata di Ranieri: "Mi sono arrabbiato tantissimo, non sono accettabili queste situazioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

open var rocchi giusti il giallo a bisseck e il rigore tolto alla fiorentina

© Gazzetta.it - Open Var, Rocchi: "Giusti il giallo a Bisseck e il rigore tolto alla Fiorentina"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

open var rocchi giustiRocchi a Open VAR: "Inter-Fiorentina, Comuzzo trattiene Esposito: era rigore per i nerazzurri" - All'interno di Open VAR sono stati analizzati alcuni episodi delle ultime due giornate di campionato. Secondo tuttomercatoweb.com

open var rocchi giustiOpen Var, Rocchi: "Giusto non espellere Bisseck. Su Yildiz preferibile non dare il rigore" - "In questi casi quando fischiamo il rigore noi puniamo solo la volontarietà e questo non è un fallo volontario quindi giusto non ammonire. Lo riporta calciomercato.com

open var rocchi giustiRocchi: "Giusto non espellere Bisseck. Su Pio Esposito era rigore" - Il designatore arbitrale commenta gli episodi piu discussi della nona giornata e della decima di Serie A: "Mancano due parametri per il rosso: la direzione del pallone e il possesso. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Open Var Rocchi Giusti