Open Fiber Fabrizio dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

(Adnkronos) – Fabrizio dell’Orefice arriva in Open Fiber come direttore delle Relazioni esterne. Giornalista professionista laureato in Economia Aziendale, ha lavorato per diverse testate nazionali, tra cui Il Tempo dove è stato capo del politico e inviato, e territoriali, in particolare Il Roma. È stato cronista parlamentare e portavoce del presidente della Commissione di Vigilanza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com