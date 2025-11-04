Only Murders in the Building – Stagione 5 la spiegazione del finale | Chi ha davvero ucciso Lester?

La quinta stagione di Only Murders in the Building si è conclusa in grande stile, con il famoso trio di detective dilettanti della serie che ha risolto il suo ultimo misterioso omicidio in un casinò clandestino nascosto all’interno dell’edificio Arconia. Il titolo dell’episodio finale, “The House Always.” (La casa vince sempre.), allude al vecchio adagio del gioco d’azzardo secondo cui la casa vince sempre, cosa che Mabel, Charles e Oliver possono confermare. Dimostrando ancora una volta di essere all’altezza dei migliori show polizieschi in circolazione, Only Murders in the Building inizia il finale della quinta stagione invalidando il depistaggio con cui ci aveva stuzzicato alla fine del penultimo episodio della stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it