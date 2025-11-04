Online i redditi dei parlamentari la premier Meloni compra casa e dimezza Elly Schlein appena sotto i 100mila euro

Tra i più alti in classifica c'è sempre lei, l’avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno, che supera i 3 milioni di euro. Seguita, a una prima ricerca tra chi già ha aggiornato la sua documentazione patrimoniale, da Giulio Tremonti che supera di poco i 2 milioni di euro. E spulciando tra i redditi dei parlamentari, che vengono pubblicati sui siti di Camera. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Online i redditi dei parlamentari, la premier Meloni compra casa e dimezza. Elly Schlein appena sotto i 100mila euro

Approfondisci con queste news

Dichiarazione dei redditi 2025 in scadenza: ultimi giorni per l’invio online dei modelli • Scade il 31 ottobre il termine per la trasmissione telematica dei Modelli Redditi e IRAP 2025: regole per enti, società e persone fisiche. - X Vai su X

C'è una classifica che vede la Calabria ai primi posti delle regioni italiane: è quella della spesa pro capite per le giocate online. Dal "Libro nero dell'azzardo" di Federconsumatori emergono dei dati inquietanti, di Regioni con i redditi più bassi che spendono di Vai su Facebook

Online i redditi dei parlamentari, la premier Meloni compra casa e dimezza. Elly Schlein appena sotto i 100mila euro - Seguita, a una prima ricerca tra chi già ha aggiornato la sua documentazione patrimoniale, da Giulio Tremonti che supera di poco i 2 mili ... Secondo gazzettadelsud.it

Online i redditi dei parlamentari: Meloni quasi dimezza, Nordio il più ricco - Nella dichiarazione 2025 la premier passa a 180mila euro contro i 459mila dell’anno prima, comunicato anche l’acquisto della villa al Torrino ... Lo riporta ilsole24ore.com

I redditi più che dimezzati, il mutuo casa acceso con Mediolanum e poi trasferito. Giorgia Meloni anticipa tutti e pubblica per prima la sua dichiarazione 2025 - La premier ha visto scendere da 459 mila a 180 mila euro il suo reddito per il venire meno dei diritti di autore sui libri. Si legge su open.online