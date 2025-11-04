One Piece – Stagione 3 ingaggia la prima nuova star nel cast
La Baroque Works continuerà a essere una spina nel fianco dei Pirati di Cappello di Paglia, dato che la terza stagione di One Piece ha inserito nel cast un personaggio importante dell’organizzazione. La seconda stagione di One Piece introdurrà la Baroque Works, un’organizzazione segreta che opera nella Grand Line e che cerca di ottenere il potere sull’area centrale in cui si svolge la trama. A cinque mesi dall’introduzione della seconda stagione, Netflix ha annunciato sui propri social media che Cole Escola è entrato a far parte del cast della terza stagione di One Piece come membro chiave del gruppo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
