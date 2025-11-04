One Piece – Stagione 2 | rinnovo cast trama e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione dell’adattamento live-action di One Piece di Netflix è in arrivo e ci sono già molte notizie sul cast, sulla trama e sulla data di uscita per quanto riguarda il futuro di Rufy e dei Pirati di Cappello di Paglia. Basato sul manga e sull’anime One Piece, lo show live-action di Netflix racconta la storia di Monkey D. Rufy e della sua ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia. Nella prima stagione, Rufy ha riunito la banda, nonostante l’iniziale esitazione di Zoro e Nami, e si è messo alla ricerca del tesoro di Gold Roger, il One Piece, sulla Grand Line. 🔗 Leggi su Cinefilos.it