One Piece – Stagione 1 | la spiegazione del finale

Il finale della prima stagione di One Piece di Netflix è tutt’altro che definitivo, con molti misteri da risolvere, capitoli da adattare e mari da esplorare per Monkey D. Rufy. Seguendo lo stesso formato dell’iconica serie anime e manga di Eiichiro Oda, la prima stagione di One Piece comprendeva una serie di brevi archi narrativi che introducevano i primi cinque membri dei Pirati di Cappello di Paglia al cast live-action di One Piece. Questa saga iniziale è culminata in una battaglia per la libertà di Nami contro i temibili pirati di Arlong dell’East Blue. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

