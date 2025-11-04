One Piece | Netflix mostra in anteprima Nico Robin nella seconda stagione live-action

La seconda stagione di One Piece approderà su Netflix la prossima primavera, e la piattaforma ha appena svelato un nuovo sguardo all’attesissimo debutto di Nico Robin in versione live-action. Intitolata ufficialmente One Piece: Into the Grand Line, la nuova stagione vedrà Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia lasciare l’East Blue per addentrarsi nei mari pericolosi e misteriosi della Rotta Maggiore. Qui incontreranno nuovi alleati, ma anche nemici molto più temibili pronti a contendersi le promesse e i pericoli del Grand Line. Nel nuovo dietro le quinte diffuso da Netflix, i fan possono dare un’occhiata a Lera Abova nei panni di Nico Robin, introdotta inizialmente sotto lo pseudonimo di Miss All Sunday. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - One Piece: Netflix mostra in anteprima Nico Robin nella seconda stagione live-action

